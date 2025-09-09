МВД Катара подтвердил гибель сотрудника служб безопасности в результате удара Израиля в Дохе
время публикации: 09 сентября 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 20:34
МВД Катара сообщил, что в результате удара Израиля по руководству ХАМАСа в Дохе погиб сотрудник служб безопасности Катара и еще несколько человек получили ранения.
"Согласно первоначальной информации, погиб сотрудник спецподразделения сил внутренней безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири погиб в результате этого нападения", – говорится в сообщении МВД.
Ранее арабские источники сообщили, что в результате удара погибли пять членов ХАМАСа: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Ауаг аль-Уахад ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Малик ("Абу Малик"), а также глава канцелярии Аль-Хайи Джихад Лабад.
