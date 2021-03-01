Продолжается расчистка пляжей Израиля от нефтепродуктов. Фоторепортаж

Фото: Ариэль Шалит. Associated Press

Прошло почти две недели после загрязнения 170 км средиземноморского побережья Израиля нефтепродуктами.

Составлена "карта" пляжей по степени их чистоты. Но многие пляжи по-прежнему загрязнены мазутом. Власти настоятельно рекомендуют не приходить пока на побережье с целью отдыха.

Источник загрязнения до сих пор не выявлен. Очистка осуществляется вручную добровольцами, военнослужащими и муниципальными работниками. Специальная техника не задействована.