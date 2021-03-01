Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
12 - 17°
Эйлат:
13 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи1 марта 2021 г., 17:08

Продолжается расчистка пляжей Израиля от нефтепродуктов. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Ариэль Шалит. Associated Press

Прошло почти две недели после загрязнения 170 км средиземноморского побережья Израиля нефтепродуктами.

Составлена "карта" пляжей по степени их чистоты. Но многие пляжи по-прежнему загрязнены мазутом. Власти настоятельно рекомендуют не приходить пока на побережье с целью отдыха.

Источник загрязнения до сих пор не выявлен. Очистка осуществляется вручную добровольцами, военнослужащими и муниципальными работниками. Специальная техника не задействована.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2021
Минэкологии: нового пятна мазута, приближающегося к побережью Израиля, не обнаружено
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2021
Минэкологии Израиля: греческий танкер Minerva Helen непричастен к загрязнению израильского побережья нефтепродуктами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2021
"Светофор" минэкологии: составлена карта загрязнения израильского побережья
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 февраля 2021
Правительство Израиля одобрило выделение 45 млн шекелей на борьбу нефтяным загрязнением пляжей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:08 Продолжается расчистка пляжей Израиля от нефтепродуктов. Фоторепортаж
18:35 Пурим в Иерусалиме: полиция разгоняет и задерживает празднующих. Фоторепортаж
14:25 Второй "коронавирусный" Пурим: веселье, несмотря на карантин. Фоторепортаж
11:51 Неделя высокой моды в Нью-Йорке: Коко Роша на показе коллекции Сириано. Фоторепортаж
19:10 Весна близко: тысячи журавлей прилетели в долину Хула. Фоторепортаж
17:18 Пурим 5781: снова праздник в условиях карантина. Фоторепортаж
16:00 Военные и добровольцы очищают пляжи Израиля от мазута. Фоторепортаж
14:57 Актрисе Софи Тернер, Сансе из "Игры престолов" – 25. Фотогалерея
11:42 Экологическая катастрофа на побережье Израиля. Фоторепортаж
10:28 Супермодели Синди Кроуфорд – 55. Фотогалерея
Загрузка...