Продолжается расчистка пляжей Израиля от нефтепродуктов. Фоторепортаж
Фото: Ариэль Шалит. Associated Press
Прошло почти две недели после загрязнения 170 км средиземноморского побережья Израиля нефтепродуктами.
Составлена "карта" пляжей по степени их чистоты. Но многие пляжи по-прежнему загрязнены мазутом. Власти настоятельно рекомендуют не приходить пока на побережье с целью отдыха.
Источник загрязнения до сих пор не выявлен. Очистка осуществляется вручную добровольцами, военнослужащими и муниципальными работниками. Специальная техника не задействована.
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