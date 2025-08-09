В Лондоне задержаны более 50 участников акции в поддержку Palestine Action
В центре Лондона полиция задержала более 50 участников демонстрации против решения правительства Великобритании запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.
Активисты держали плакаты с надписью: "Я поддерживаю Palestine Action".
В числе задержанных оказался бывший заключенный Гуантанамо Моаззам Бегг. Впрочем, вскоре после задержания все задержанные были отпущены без предъявления обвинений.