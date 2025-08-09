x
09 августа 2025
Мир

В Лондоне задержаны более 50 участников акции в поддержку Palestine Action

Великобритания
время публикации: 09 августа 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 17:19
В Лондоне задержаны более 50 участников акции в поддержку Palestine Action
AP Photo/Frank Augstein

В центре Лондона полиция задержала более 50 участников демонстрации против решения правительства Великобритании запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.

Активисты держали плакаты с надписью: "Я поддерживаю Palestine Action".

В числе задержанных оказался бывший заключенный Гуантанамо Моаззам Бегг. Впрочем, вскоре после задержания все задержанные были отпущены без предъявления обвинений.

