В Лондоне задержаны более 50 участников акции в поддержку Palestine Action

В центре Лондона полиция задержала более 50 участников демонстрации против решения правительства Великобритании запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.

Активисты держали плакаты с надписью: "Я поддерживаю Palestine Action".

В числе задержанных оказался бывший заключенный Гуантанамо Моаззам Бегг. Впрочем, вскоре после задержания все задержанные были отпущены без предъявления обвинений.