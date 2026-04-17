17 апреля 2026
Иерусалимский марафон по сокращенной программе. Фоторепортаж

Иерусалим
Легкая атлетика
время публикации: 17 апреля 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 12:15

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

В пятницу, 17 апреля, в Иерусалиме состоялся традиционный ежегодный марафон. При этом забег на полную марафонскую дистанцию 42,2 км был заранее отменен из-за погодных условий, тогда как остальные дистанции были проведены с переносом стартов на более раннее время.

Участвовали более 15000 бегунов – профессионалов и любителей.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о нескольких пострадавших. Среди них 18-летний юноша с признаками теплового удара, он в тяжелом состоянии.

