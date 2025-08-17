Сегодня в Израиле "народная забастовка" с целью добиться сделки с ХАМАСом. Предупреждения полиции

Сегодня, в воскресенье 17 августа, по инициативе ряда семей заложников в Израиле будет проходить "народная забастовка", цель которой – заставить правительство пойти на сделку с ХАМАСом.

Полиция Израиля заявила, что подготовилась к протестам, ожидаемым в различных районах страны. Тысячи полицейских и бойцов пограничной службы будут дежурить по всей стране в течение всего дня. "Цель деятельности полиции – прежде всего защита протестующих и их права на протест, а также соблюдение основных прав граждан на безопасность жизни и имущества и свободу передвижения", – поясняет пресс-служба полиции.

"Следует подчеркнуть, что свобода протеста и выражения мнений не означает свободу поджогов, перекрытия основных дорог или ограничения свободы передвижения людей", – сказано в заявлении израильской полиции.

"Запрещается блокировать транспортные пути без разрешения и способом, который может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения или нанести ущерб свободе передвижения граждан. Поджоги и использование пиротехники, которые могут поставить под угрозу общественную безопасность и/или нанести ущерб имуществу, опасны и запрещены", – заявляют в полиции.

О своем решении принять участие в забастовке уже объявили сотни компаний, организаций, местных советов и учебных заведений.

Многие семьи удерживаемых в Газе израильтян заявляют, что расширение военной операции в секторе и нежелание членов правительства включать возвращение заложников в официальные цели войны означает отказ от их спасения. Генерал-майор запаса Ноам Тибон, возглавивший штаб по подготовке забастовки, призвал граждан "оставить всё и выйти на улицы, чтобы спасти заложников и жизни израильских солдат".