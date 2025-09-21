Год назад была начата операция "Стрелы севера", которая привела к разгрому "Хизбаллы". Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Около года назад ЦАХАЛ начал военную операцию "Стрелы севера", которая привела к разгрому террористической организации "Хизбалла" в Ливане.

Новый этап войны против "Хизбаллы" начался 17 сентября 2024 года, когда в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы". 18 сентября в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". Десятки террористов "Хизбаллы" были ликвидированы, тысячи ранены.

19 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа осуществили массированную атаку на объекты "Хизбаллы". 20 сентября в Бейруте в результате авиаудара ЦАХАЛа были ликвидированы командующий спецназом "Хизбаллы" Ибрагим Акил и другие командиры "Радуана". 21-22 сентября ЦАХАЛ увеличил интенсивность ударов по целям в Ливане.

23 сентября 2024 года началась новая фаза войны: были атакованы тысячи целей, минздрав Ливана уже в первый день сообщал о сотнях убитых и тысячах раненых. Военная операция в Ливане получила название "Стрелы севера". 27 сентября в пригороде Бейрута был атакован главный штаб "Хизбаллы", уничтожены Хасан Насралла и многие другие руководители и командиры.