04 декабря 2025
04 декабря 2025
Фото

Церемония передачи Олимпийского огня в Афинах. Фоторепортаж

Италия
Греция
Олимпиада 2026
время публикации: 04 декабря 2025 г., 13:21

Фото: Associated Press

4 декабря в Афинах на историческом стадионе Панатинаик прошла торжественная церемония передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года представителям итальянского оргкомитета.

Актриса Мария Мина, исполнявшая роль верховной жрицы церемонии, зажгла факел от чаши с огнем и передала президенту оргкомитета Milano Cortina 2026 Джованни Малаго.

Программа была сокращена из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Теперь олимпийский огонь отправляется в Италию, где, начиная с 6 декабря, его ждет 63-дневная эстафета протяженностью около 12 тысяч км через все 110 провинций страны. В эстафете примут участие примерно 10 тысяч факелоносцев. Она завершится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 6 февраля 2026 года.

