x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 12:35
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Коммунистический Вьетнам будет представлен на конкурсе "Мисс Вселенная" транс-звездой

время публикации: 29 сентября 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 11:30
Коммунистический Вьетнам будет представлен на конкурсе "Мисс Вселенная" транс-звездой
Фото: пресс-служба Miss Universe

Сайт Them сообщает, что 33-летняя певица и телезвезда Нгуен Хыонг Зянг назначена представительницей Вьетнама на конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2025".

Она станет первой в истории транс-женщиной из Азии, выходящая на сцену конкурса.

Ранее Нгуен побеждала на конкурсе Miss International Queen 2018.

Решение о том, что именно Нгуен Хыонг Зянг представит Вьетнам на конкурсе "Мисс Вселенная" подтвердили организаторы Miss Universe Vietnam. Они отмечают исключительную известность Нгуен и то, что она стала национальным символом ЛГБТ-сообщества.

Трансгендеры допускаются на конкурс "Мисс Вселенная" с 2012 года. Среди них – Анхела Понсе (Испания, 2018), Рикки Колле (Нидерланды, 2023) и Марина Машете (Португалия, 2023). Никто из них в конкурсе не побеждал.

Финал конкурса "Мисс Вселенная – 2025" будет проходить 21 ноября в Нонтхабури (Таиланд). Конкурс проводится в 74-й раз.

Напомним, что во Вьетнаме однопартийный социалистический режим. Страной управляет Коммунистическая партия Вьетнама. Тем не менее, во Вьетнаме нет уголовных запретов на деятельность ЛГБТ-общины.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 сентября 2025

Мексику на конкурсе "Мисс Вселенная" представит Фатима Бош Фернандес
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 августа 2025

На конкурсе "Мисс Вселенная" Иран будет представлять 39-летняя канадка
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 18 августа 2025

Королевы красоты Израиля и Палестины впервые встретятся на конкурсе "Мисс Вселенная"