Мексику на конкурсе "Мисс Вселенная" представит Фатима Бош Фернандес

В субботу, 13 сентября, в Запопане (штат Халиско) состоялся финал конкурса красоты Miss Universo México 2025. Победительницей была объявлена 25-летняя Фатима Бош Фернандес.

Она уроженка штата Табаско, и выросла в семье, где предыдущее поколение женщин (мама и тёти) участвовали и побеждали в местных конкурсах красоты.

Фатима по образованию – дизайнер одежды, училась не только в Мексике, но также в Италии и США.

После победы на национальном конкурсе она представит Мексику в Нонтхабури (Таиланд), где 21 ноября пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная 2025".

Конкурс "Мисс Вселенная" будет проводиться в 74-й раз. Представительницы Мексики побеждали на нем трижды – в 1991, 2010 и 2020 годах.