Мексику на конкурсе "Мисс Вселенная" представит Фатима Бош Фернандес
время публикации: 14 сентября 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 12:01
В субботу, 13 сентября, в Запопане (штат Халиско) состоялся финал конкурса красоты Miss Universo México 2025. Победительницей была объявлена 25-летняя Фатима Бош Фернандес.
Она уроженка штата Табаско, и выросла в семье, где предыдущее поколение женщин (мама и тёти) участвовали и побеждали в местных конкурсах красоты.
Фатима по образованию – дизайнер одежды, училась не только в Мексике, но также в Италии и США.
После победы на национальном конкурсе она представит Мексику в Нонтхабури (Таиланд), где 21 ноября пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная 2025".
Конкурс "Мисс Вселенная" будет проводиться в 74-й раз. Представительницы Мексики побеждали на нем трижды – в 1991, 2010 и 2020 годах.