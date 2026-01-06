Супермодели Ирине Шейк – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

6 января российской супермодели Ирине Шейк исполнилось 40 лет.

Ирина Шайхисламова, в мире моды больше известная как Ирина Шейк, родилась в городе Еманжелинск Челябинской области 6 января 1986 года. Ее отец, татарин по национальности, рано ушел из жизни. Девочку растила мать, преподаватель музыки. В 18-летнем возрасте Ирина стала победительницей Челябинского конкурса красоты "Супермодель 2004", после чего получила предложение о работе фотомоделью в Европе, а затем и в США. В 2007-2009 годах была лицом бренда Intimissimi (с 2010 года считается "послом" данного бренда). Работала также для Armani Exchange, Guess, Beach Bunny, Lacoste и La Perla. С 2007-го года снимается для Sports Illustrated Swimsuit, в 2011-м стала первой россиянкой, которая "сольно" украсила обложку этого престижного издания (в 2006-м на обложке Sports Illustrated Swimsuit красовались снимки восьми полуобнаженных моделей и российской теннисистки Марии Шараповой). Ее фотографии также украшали обложки журналов GQ, Glamour, Elle, Ocean Drive, Woman, Paris Capitale, Jalouse Russia, Annabelle и Bolero. Множество раз имя Ирины было в числе самых красивых и сексуальных женщин, по версии журналов FHM и Maxim. Входит в ТОП-10 самых популярных моделей в социальных сетях. Шейк неоднократно бывала в Израиле. В частности, в декабре 2010 года она снималась в Тимне для новой коллекции известного израильского кутюрье Дани Мизрахи.

СМИ уделяют особое внимание личной жизни Ирины. В течение длительного времени она была подругой одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. В 2015 году они расстались. Позже состояла в отношениях с актером Брэдли Купером, у них родилась дочь. В 2019 году стало известно, что пара рассталась.

В 2022 году Ирина Шейк выступила против российского вторжения в Украину, заявила о намерении сделать пожертвования UNICEF и Красному Кресту для поддержки их гуманитарных усилий в Украине и призвала всех помогать украинцам.