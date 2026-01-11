США пытаются защитить венесуэльские нефтедоходы

Администрация США предпринимает шаги для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, которые аккумулируются на счетах в Соединенных Штатах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий попытки судов и частных кредиторов арестовать эти средства в рамках исков к Венесуэле. В Белом доме заявили, что деньги, размещенные на счетах Казначейства США, должны быть сохранены как "суверенные активы" и использоваться для стабилизации страны.

Как отмечает Reuters, у ряда компаний (в том числе крупных нефтяных) остаются многолетние финансовые претензии к Венесуэле из-за национализаций, и именно риск судебных взысканий власти США называют одним из факторов, способных осложнить новую схему оборота венесуэльской нефти. При этом Вашингтон параллельно обсуждает дальнейшее ослабление ограничений на венесуэльский нефтяной сектор, чтобы облегчить поставки и продажи.

Ранее минэнерго США сообщало, что Соединенные Штаты начали маркетинг венесуэльской нефти, а вся выручка от продаж на первом этапе будет зачисляться на контролируемые США счета в международных банках.