New York Times: ХАМАС идет на большой риск, заключая сделку об освобождении заложников

9 октября на сайте американского издания The New York Times была опубликована статья Адама Разгона под заголовком "ХАМАС идет на большой риск, заключая сделку об освобождении заложников".

"Палестинская военизированная группировка теряет значительную часть своего влияния на Израиль, не имея никаких гарантий, что некоторые из ее основных требований будут выполнены", – говорится в анонсе публикации.

Появление в NYT публикации под таким заголовком вызвало резко негативную реакцию в Израиле.

Сам текст статьи не содержит ничего принципиально нового. В нем отмечается, что ХАМАС много раз заявлял о готовности освободить всех заложников в обмен на полный вывод израильских военных из Газы, гарантии прекращения войны и освобождение палестинских заключенных. Однако достигнутая сделка гарантирует лишь одно из этих трех требований: освобождение заключенных (в соответствии с утвержденным списком).

Автор пишет: нет уверенности, что сделка приведет к окончанию войны – изначально она предусматривает лишь частичный вывод израильских сил.

В публикации отмечается, что ХАМАС ослаб за два года войны и испытывает мощное давление со стороны союзников, таких как Катар и Турция.

При этом подчеркивается, что, соглашаясь на сделку, ХАМАС возлагает надежды на США, рассчитывая американцы не позволят Израилю возобновить войну.