Bild: по дороге из Пакистана Вэнс сделал остановку на авиабазе Рамштайн в Германии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс совершил неожиданную остановку на американской авиабазе Рамштайн в Германии, крупнейшей базе США в Европе, на пути домой из Исламабада. Об этом сообщило издание Bild.de

Издание пишет, что остановка, по всей видимости, была технической – для дозаправки. Борт вылетел из Исламабада в 07:30 по местному времени, а уже в 13:52 вылетел в США.

Отметим, что агентство AP опубликовало фотографию Жаклин Мартин, на которой Вэнс запечатлен во время прогулки по территории авиабазы со стаканом кофе в руке.