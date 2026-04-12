12 апреля 2026
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

МИД Ирана о переговорах с США: "Никто и не ожидал соглашения после одной встречи"

время публикации: 12 апреля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 14:31
Пресс-служба МИД Ирана

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, комментируя итоги завершившихся неудачей переговоров с США, заявил: не следовало ожидать, что после одного раунда стороны придут к соглашению.

"Этого никто и не ждал", – сказал он, отметив: официальный Тегеран уверен в продолжении контактов с США и другими "друзьями в регионе". О продолжении контактов с США ничего сказано не было.

По его словам, переговоры проходили в атмосфере взаимного недоверия. Тем не менее, отметил дипломат, сторонам удалось найти точки соприкосновения, за исключением двух вопросов. Уточнять, о чем идет речь, Багаи не стал.

Однако из заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса известно, что один из них – право Ирана на обогащение урана. В то же время катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщило, что ключевыми темами разногласий стали Ливан и Ормузский пролив.

