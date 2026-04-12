последняя новость: 13:32
Пакистан призвал США и Иран сохранить прекращение огня

время публикации: 12 апреля 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 13:25
Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар после безрезультатного завершения проходивших в Исламабаде ирано-американских переговоров призвал стороны сделать все возможное для сохранения прекращения огня.

"Крайне важно, чтобы стороны сохранили приверженность перемирию. Пакистан продолжит играть роль в содействии переговорам между Ираном и США", – говорится в заявлении, опубликованном от его имени.

Несколькими часами ранее американская делегация покинула Пакистан. Ее глава, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры, продолжавшиеся 21 час, закончились безрезультатно. В их срыве он обвинил Иран.

"Отсутствие соглашения – плохие новости, и плохие они в первую очередь для Ирана. Мы возвращаемся в США без договора. Мы с самого начала четко обозначили наши красные линии", – заявил он, отметив, что Иран отверг требование отказаться от ядерных разработок.

