Politico: Эпштейн предлагал предоставить Путину информацию о Трампе

Как пишет Politico, предприниматель Джеффри Эпштейн, организатор сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, пытался передать президенту России Владимиру Путину информацию о президенте США Дональде Трампе.

"Вы можете посоветовать Путину, чтобы Лавров побеседовал со мной. Так он сможет лучше понять Трампа", – написал Эпштейн в 2018 году Турбьорну Ягланду, который тогда возглавлял правительство Норвегии и Совет Европы. Письмо было отправлено перед встречей Путина и Трампа.

Эпштейн также сообщил, что обсуждал Трампа с постоянным представителем России в ООН Виталием Чуркиным, скончавшимся годом ранее: "Он был прекрасен, он понял Трампа после одной нашей беседы. Это было несложно".

В ответном письме Ягланд написал, что на следующий день встречается с помощником российского министра и посоветует ему связаться с Эпштейном. Издание отмечает: неясно, последовало ли за этим что-то реальное.

При этом министр финансов в администрации Билла Клинтона и экономический советник Барака Обамы Ларри Саммерс расценил саммит, состоявшийся в Хельсинки 16 июля 2018 года как капитуляцию Трампа перед Путиным. "Интересно, есть ли у русских что-то на Трампа? Сегодняшний день был чудовищным даже по его стандартам", – написал он Эпштейну.

"Мой email полон похожими комментариями. Я уверен: с его точки зрения все прошло прекрасно, он считает, что очаровал своего противника. Он не имеет представления о символизме, да и вообще много о чем. Это было ожидаемо", – ответил ему тот.

Добавим: эти письма были написаны уже после того, как Эпштейн отбыл первый тюремный срок – за принуждение к проституции девушки моложе 16 лет. Приговор не помешал ему сохранить контакт с влиятельными фигурами мировой и американской политики.