Письма Эпштейна: "Трамп знал о девушках"

Демократы из комитета по надзору Когресса США опубликовали три письма осужденного педофила Джеффри Эпштейна, скончавшегося в тюрьме при подозрительных обстоятельствах. В них упоминается нынешний президент США Дональд Трамп.

Речь идет об электронных письмах, которые Эпштейн направлял своей сообщнице Гислейн Максвелл и биографу Трампа Майклу Вульфу. Они были получены комиссией по специальному ордеру от наследников осужденного.

"Я хочу, чтобы ты знала: собака, которая не лаяла, – это Трамп", пишет он Максвелл в 2011 году. Он сообщает, что одна из жертв (в письме приводится настоящее имя, но оно скрыто) провела с Трампом несколько часов в доме Эпштейна, но об этом ни разу не сообщалось.

Первое письмо Вульфу датировано 2015 годом, до того, как Трамп вступил в борьбу за пост президента. Но больший интерес представляет второе, написанное в январе 2019 года. "Трамп знал о девушках, потому что он просил Гислейн остановиться", – написал Эпштейн.

Насколько можно судить, речь идет о требовании Трампа к Эпштейну не посещать его поместье в Мар-а-Лаго, потому тот пытался, по словам президента, "воровать" у него сотрудниц из спа этого клуба.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что речь идет о попытках демократов отвлечь внимание от исторических достижений президента США. "Речь идет о покойной Вирджинии Джуффре, которая неоднократно заявляла, что Трамп не был вовлечен в противоправные действия", – сказала она.

Напомним, что Джуффре – самая известная жертва преступной деятельности Эпштейна. Она покончила с собой несколько месяцев назад, оставив мемуары, в которых выступила с обвинениями в адрес младшего брата британского короля, ранее известного как принц Эндрю. Из-за скандала тот лишился всех титулов и был изгнан из королевской семьи.