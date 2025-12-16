x
16 декабря 2025
16 декабря 2025
16 декабря 2025
последняя новость: 10:36
16 декабря 2025
Пресса

WP: Хегсет намерен провести реформу военных командований США, чтобы изменить баланс сил

время публикации: 16 декабря 2025 г., 09:56
Как пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в министерстве обороны США, глава Пентагона Пит Хегсет намерен провести консолидацию военных командований, чтобы сократить число четырехзвездных генералов.

Планируемое изменение командной структуры – самое значительное за несколько десятилетий. Министр снизит значение Центрального, Африканского и Европейского командований, подчинив их новому командованию, которое будет называться Международным.

Подробный план должен быть представлен министру главой объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном в ближайшие дни. Он соответствует новой стратегии национальной безопасности, которая уделяет особое внимание Западному полушарию.

В то же время планируется создание нового Американского командования, которому будут подчинены Северное и Южное командования. Тем самым число главных командований, главы которых докладывают непосредственно министру, будет сокращено с 11 до восьми.

В это число входят также Индо-Тихоокеанское командование, Кибер-командование, Командование специальных операций, Космическое командование, Стратегическое командование и Транспортное командование. Были также планы создать Арктическое командование, но от этого решили отказаться.

Из канцелярии министра сообщили, что не намерены обсуждать слухи о внутренних обсуждениях. "Любые домыслы, что по данному вопросу существует раскол, являются ложью. Все министерство работает над достижением целей, поставленных администрацией", – говорится в заявлении.

