Axios: США предложили Ирану 20 миллиардов долларов в обмен на уран

Вашингтон и Тегеран обсуждают проект соглашения о прекращении войны, в рамках которого США могут разблокировать замороженные активы Ирана на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на передачу накопленного Исламской республикой обогащенного урана. Об этом сообщают источники Axios.

По данным издания, стороны значительно сблизили позиции в вопросе стоимости "ядерного обмена". Если ранее Вашингтон был готов разморозить лишь 6 миллиардов долларов для закупок продовольствия и медикаментов, а Иран настаивал на 27 миллиардах, то текущее предложение США в 20 миллиардов рассматривается как серьезный компромисс. При этом источники подчеркивают, что финансовый вопрос – лишь один из обсуждаемых вариантов выхода из кризиса.

В ядерной сфере стороны также продвинулись к соглашению. Вместо изначального требования США о вывозе всего ядерного материала за пределы страны, сейчас рассматривается схема, при которой часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, а оставшаяся часть – подвергнута процедуре обеднения непосредственно в Иране под международным контролем.

Проект соглашения также подразумевает введение добровольного моратория на обогащение урана. Ирану могут разрешить продолжать исследования и производство медицинских изотопов, но исключительно на наземных объектах. Основным камнем преткновения остается срок действия этого ограничения: США настаивают на 20-летнем моратории, в то время как Тегеран согласен лишь на пять лет. В настоящий момент посредники пытаются найти формулу, которая позволит сократить этот разрыв.