WSJ: сотрудник ЦРУ помог ОАЭ получить доступ к передовым американским ИИ-технологиям

Высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джонни Гэннон, направленный в Объединенные Арабские Эмираты для проверки связей местной технологической компании G42 с Китаем, в итоге сыграл важную роль в получении Абу-Даби доступа к передовым американским технологиям искусственного интеллекта. Об этом пишут Джоэл Шектман, Аруна Вишваната и Эван Гершкович в The Wall Street Journal.

В 2023 году Гэннон, занимавший в штаб-квартире ЦРУ должность, сопоставимую по уровню со званием генерал-майора, был направлен в Абу-Даби под прикрытием сотрудника посольства США. В действительности он возглавил резидентуру ЦРУ. Его задачей было установить, можно ли доверить советнику по национальной безопасности ОАЭ шейху Тахнуну бин Заиду и подконтрольной ему G42 новейшие американские процессоры и другие чувствительные технологии.

Американская разведка опасалась, что Китай пытается использовать отношения с G42 для получения американских технологий и алгоритмов искусственного интеллекта. Особую настороженность вызывал генеральный директор компании Пэн Сяо, ранее руководивший подразделением эмиратской фирмы DarkMatter, создававшей системы массового наблюдения. По данным WSJ, сотрудники G42 также поддерживали контакты с китайскими государственными компаниями.

Гэннон не только собирал разведывательную информацию, но и фактически стал посредником между Вашингтоном и руководством G42. Он объяснял эмиратской стороне требования США и, когда разведка обнаруживала сведения, противоречившие обещаниям компании дистанцироваться от Китая, намекал руководству G42 и ОАЭ на выявленные проблемы. Впоследствии компания заявила, что вывела из своих систем оборудование Huawei стоимостью около 150 миллионов долларов и предоставила американской стороне возможность проверять центры обработки данных и сотрудников.

Деятельность Гэннона вызвала острые разногласия в администрации Джо Байдена. Сторонники сотрудничества считали ОАЭ важным государством, которое следует удержать в американской сфере влияния. Критики утверждали, что разведчик чрезмерно сблизился с эмиратским руководством и помог Вашингтону проигнорировать признаки сохраняющихся связей G42 с Китаем. В конечном итоге ОАЭ получили ограниченный доступ к передовым американским процессорам Nvidia и начали создание крупного центра искусственного интеллекта Stargate UAE.

Гэннон покинул ЦРУ в 2025 году, однако продолжил регулярно посещать ОАЭ и знакомить американских предпринимателей и представителей оборонной отрасли с эмиратскими чиновниками.