СМИ: США перебрасывают дополнительные F-16 и F-35 на Ближний Восток

США спешно перебрасывают на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты на фоне эскалации военного противостояния с Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с действиями американского командования.

В регион направляются истребители F-16 с американской авиабазы Шпангдалем в Германии. По сведениям издания, эти самолеты могут применяться, в частности, для поражения иранских радиолокационных станций, обеспечивающих работу зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, с британской авиабазы Лейкенхит на Ближний Восток перебрасываются истребители пятого поколения F-35. Одновременно в регион направляются дополнительные самолеты-заправщики. Число самолетов и место их предполагаемого размещения не называются.

Специализированное издание Air & Space Forces Magazine сообщило, что речь идет об F-16 из состава 480-й истребительной эскадрильи, специализирующейся на подавлении противовоздушной обороны, и об F-35 из состава 48-го истребительного авиакрыла. Издание отмечает, что часть этих сил была недавно выведена с Ближнего Востока, но теперь возвращается в регион из-за возобновления интенсивных боевых действий.