Пресса

Washington Post: Трамп не утвердил $400 млн военной помощи Тайваню

Дональд Трамп
Китай
Вооружения
время публикации: 19 сентября 2025 г., 05:58 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 06:05
Washington Post: Трамп не утвердил $400 млн военной помощи Тайваню
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп не одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму свыше $400 млн, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что это решение связано с усилиями Белого дома договориться о торговом соглашении и о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

В администрации США заявили, что решение по пакету еще не принято окончательно.

Отклоненный пакет был "более летальным", чем прежние, и включал боеприпасы и автономные дроны.

Курс администрации Трампа – делать упор на продажах, а не на грантовой помощи: Тайбэй, по замыслу Вашингтона, должен покупать вооружения.

