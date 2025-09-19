Washington Post: Трамп не утвердил $400 млн военной помощи Тайваню
время публикации: 19 сентября 2025 г., 05:58 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 06:05
Президент США Дональд Трамп не одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму свыше $400 млн, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
В публикации отмечается, что это решение связано с усилиями Белого дома договориться о торговом соглашении и о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
В администрации США заявили, что решение по пакету еще не принято окончательно.
Отклоненный пакет был "более летальным", чем прежние, и включал боеприпасы и автономные дроны.
Курс администрации Трампа – делать упор на продажах, а не на грантовой помощи: Тайбэй, по замыслу Вашингтона, должен покупать вооружения.