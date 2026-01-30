Саша Труфанов в интервью BBC: "Мы не вышли из Газы по-настоящему, пока там кто-то оставался"

Освобожденный из плена "Исламского джихада" 30-летний Саша Труфанов дал интервью BBC: этот разговор состоялся после возвращения для захоронения в Израиль останков Рана Гвили, последнего из остававшихся в Газе похищенных. Труфанов признался, что лишь после сообщения о возвращении Рана он и другие освобожденные заложники "могут снова начать дышать".

"Я нес этот груз с тех пор, как вернулся. Это было как тяжесть на плечах, которая не давала мне вернуться к своей жизни. Хотя нас освободили, мы не вышли из Газы по-настоящему, потому что наши друзья и братья все еще были там", – признался он.

Но оставалась и другая причина для горечи: в понедельник семья Труфановых отметила день рождения отца Саши, Виталия, которого террористы убили в "черную субботу" 7 октября 2023 года. О гибели отца Саша узнал только в день своего освобождения в феврале 2025 года, после 498 дней плена, и понял, что отец не встретит его.

Труфанов рассказал о том, как он и его девушка Сапир Коэн были похищены. В тексте BBC слово "террорист" используется лишь в прямой речи Труфанова: когда события описывает автор публикации Люси Мэннинг, она использует термины "вооруженные люди", "нападавшие", "местные жители". "Местные жители" избили Труфанова после прибытия в Газу, и он был убежден, что его забьют до смерти.

Саша Труфанов, в отличие от многих других заложников, практически все время находился в изоляции – лишь в течение двух из 498 дней плена он видел другого заложника. В тексте приводятся показания Труфанова о пережитом им сексуализированном насилии в плену: "он утверждает, что в этот период (в начале плена, когда Труфанова еще держали не в туннеле, – прим. ред.) подвергался сексуальным домогательствам со стороны охранника, который неоднократно пытался склонить его к унизительным действиям". В душевой комнате была установлена скрытая камера, и Саша старался принимать душ так, чтобы не поворачиваться к ней определенными частями тела.

Большую часть плена Саша Труфанов провел в туннеле, в тесном, влажном и очень темном пространстве. "Я помню ощущение, что меня похоронили под землей, пока я еще жив", – сказал он, – Много раз я полностью терял надежду. Я говорил себе: "Это последнее место, которое ты увидишь живым".

Саша Труфанов поделился своим мнением о плане Дональда Трампа по восстановлению Газы. "Прежде всего нам нужно убедиться, что люди в Газе перестанут пытаться навредить Израилю. Террористы говорили мне: мы будем делать это снова и снова", – подчеркнул он. – Восстанавливать Газу и открывать переход "Рафиах" бесполезно, это не решит проблему. Нужно найти способ остановить эту ненависть и поощрение террористической деятельности".

Саша Труфанов, инженер-электронщик из компании Amazon, сейчас передвигается на костылях после операции на ноге. Через несколько недель он надеется станцевать на своей с Сапир Коэн свадьбе. "Это победа: преодолеть ненависть и страх и сказать себе: "Мы построим жизнь вместе и будем жить дальше".