WSJ: Маск приостановил создание "Партии Америки" и может поддержать Вэнса

Мультимиллиардер Илон Маск приостановил создание новой политической партии – "Партии Америки", чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно этим источникам, Маск стремится сохранить хорошие отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным преемником политического движения MAGA (Make America great again, "Сделай Америку снова великой"). Он понимает, что создание третьей партии повредит его отношениям с Вэнсом.

Более того, Маск рассматривает возможность финансовой поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

"Маск и его партнёры сообщили своим приближенным, что он рассматривает возможность использования части своих огромных финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента в 2028 году", – пишет WSJ.

Cоюзники Илона Маска отмечают, что он официально не отказался от создания новой партии и может передумать по мере приближения промежуточных выборов.

Напомним, что 5 июля 2025 года Илон Маск, еще недавно входивший в близкое окружение президента США Дональда Трампа, объявил о начале формирования в США новой политической партии – "Партии Америки". Тогда Маск заявлял, что решение о создании новой партии принято им, поскольку США оказались в условиях "банкротства... в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

Илон Маск был ключевым спонсором и сторонником президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. На поддержку Дональда Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года Маск потратил около $300 млн. После победы на выборах Трамп назначил Маска руководителем ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

В мае 2025 года между Маском и Трампом возникли острые разногласия. Маск покинул Белый дом и публично раскритиковал планы по налогообложению и расходам.

Дружба, а затем разрыв с президентом привели к тому, что Маск не только понес значительные убытки, но и потерял популярность.