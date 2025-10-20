x
20 октября 2025
Пресса

Bild: Лувр обратился к израильской компании за помощью в расследовании ограбления

Организованная преступность
Франция
Израиль
время публикации: 20 октября 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 12:30
Bild: Лувр обратился к израильской компании за помощью в расследовании ограбления
Wikipedia.org. Фото: Pedro Szekely from Los Angeles, USA

Как пишет германское издание Bild, дирекция Лувра обратилась к израильской компании CGI Group, специализирующейся на вопросах безопасности, за помощью в расследовании похищения драгоценностей.

"Обычно мы не даем комментариев о наших клиентах или нашей деятельности в Израиле или за границей. Но в данном случае музей Лувр обратился к нам с исключительной просьбой: помощь установить личности похитителей и вернуть произведения искусства", – сообщил изданию генеральный директор компании Цви Наве.

Компания, основанная бывшим главой ШАБАКа Яаковом Пери, несколько лет назад содействовала раскрытию ограбления Дрезденского замка в Германии. В 2019 году из его "Зеленого свода" были похищены сокровища саксонской династии Веттинов на сумму 113 миллионов евро.

Напомним, что 19 октября из Лувра были похищены девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении, хранившиеся в галерее Аполлона. Среди похищенных предметов ожерелье, брошь и диадема. Один из предметов найден снаружи музея в поврежденном состоянии.

Источник в музее утверждает, что самый крупный бриллиант коллекции – легендарный "Регент" весом более 140 карат – остался нетронутым. Сумма ущерба пока не сообщается, однако министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес заявил, что похищенные предметы являются национальным достоянием и обладают бесценной исторической ценностью.

