12 канал ИТВ: ЦАХАЛ собирал свидетельства резни 7.10, большая часть материалов исчезла

Новостная служба 12 канала ИТВ в День памяти опубликовала масштабный репортаж о секретной миссии специального секретного подразделения ЦАХАЛа, бойцы которого уже с утра 7 октября 2023 года занимались сбором видеозаписей из населенных пунктов у границы с Газой, подвергшихся нападению террористов. Материалы копировались и передавались для дальнейшей работы ЦАХАЛу, а первоисточники уничтожались. Сейчас выясняется, что значительная часть собранной информации исчезла.

В минувший четверг кадры с заправочной станции в кибуце Кфар-Аза, снятые 7 октября 2023 года, были показаны в эфире программы "Увда". Жителям кибуца утверждали, что все записи были удалены, и материалов, снятых камерами наблюдения на АЗС "Алонит" просто не существует. Как сообщает 12 канал ИТВ, таких материалов было очень много.

Бойцы специального подразделения по сбору информации, которое обычно действует на поле боя, 7 октября были отправлены для выполнения сложной и секретной миссии: собирать свидетельства резни. Они подключались к камерам автомобилей, найденных среди руин, доставали карты памяти из авторегистраторов, снимали информацию с камер в жилых домах в кибуцах, собирали мобильные телефоны, принадлежавшие как террористам, так и гражданским, собирали камеры GoPro, которые были на головах террористов.

Весь собранный материал они передавали онлайн в специальную группу Telegram: самим бойцам для работы выдали армейские мобильные телефоны без SIM-карт для документирования.

Заместитель координатора безопасности кибуца Кфар-Аза спорил с солдатами, отказываясь отдавать им цифровой видеорегистратор, но его заставили это сделать. Бойцам приходилось взламывать офисы в кибуцах приграничной зоны, чтобы получить материалы. Для того, чтобы обеспечить им беспрепятственный допуск, бойцам были присвоены офицерские звания – хотя они были солдатами не кадровой службы.

Задача бойцов была собрать все и ничего не оставлять, даже если они обещали вернуть все носители нетронутыми. Приказ был – удалить материалы, и вернуть только устройства. Удаляли все: и видеозаписи, и записи разговоров, не только с телефонов боевиков, но и с телефонов местных жителей, с телефонов участников фестивалей в Реим. Таким образом, израильтян лишали последней памяти о погибших близких.

Собранные материалы передавались видеомонтажерам ЦАХАЛа, которые работали в специально арендованных офисах в центре Тель-Авива. Часть материалов смонтировали в тот самый фильм, который затем показывали в США. И все же остается множество вопросов: где находятся материалы, которые так и не были предоставлены семьям погибших, и почему их не публикуют.