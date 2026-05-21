FOX News опровергает сообщение об отказе лидера Ирана вывезти обогащенный уран

Официальные представители США опровергли в беседе с корреспондентом FOX News сообщение о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи запретить вывозить обогащенный уран из страны. По сообщению американских представителей, решение по этому поводу в Иране все еще не принято.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника сообщило, что Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня.

Речь идет об ужесточении позиции Тегерана по одному из ключевых требований США на переговорах – Вашингтон настаивает на вывозе запасов высокообогащенного урана за пределы Ирана.

Как отмечает Reuters, распоряжение Хаменеи может осложнить переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана и вызвать дополнительное раздражение у президента США Дональда Трампа.