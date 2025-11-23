x
23 ноября 2025
23 ноября 2025
23 ноября 2025
последняя новость: 20:15
23 ноября 2025
Пресса

"Маaрив": ШАБАК выселил бывшего министра Йоава Галанта из дома ради его безопасности

Йоав Галант
ШАБАК
время публикации: 23 ноября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 19:55
"Маaрив": ШАБАК выселил бывшего министра Йоава Галанта из дома ради его безопасности
Flash90/Chaim Goldberg

Больше года назад бывший министр обороны Йоав Галант по требованию ШАБАКа был вынужден оставить свой дом в сельскохозяйственном поселке (мошаве) Амикам, и ему до сих пор запрещено туда возвращаться. Об этом сообщает в воскресенье, 23 ноября, "Маарив".

Решение об эвакуации – иначе это сложно назвать – министра и его семьи из его собственного дома было принято в связи с непосредственными угрозами, и с момента переезда дом Галанта остается пустым и находится под охраной.

Операция по эвакуации Йоава Галанта была проведена еще когда он занимал пост министра обороны – незадолго до его увольнения. В связи с серьезностью и характером угрозы, а также с расположением поселка, ШАБАК принял решение переселить министра в другое место проживания. Официальная информация о характере угрозы и обстоятельствах ее обнаружения не публиковалась.

Несмотря на то, что Йоав Галант покинул правительство год назад, уровень угрозы его жизни остается высоким, и службы безопасности запрещают политику возвращаться домой из-за проблем с обеспечением его безопасности.

Напомним, что один из обвиняемых в шпионаже на иранскую разведку, 72-летний Мордехай Маман из Ашкелона, в апреле текущего года был приговорен к 10 годам тюремного заключения. По материалам суда, Моти Маман встречался с иранскими агентами, в том числе дважды на территории Ирана. Во время этих встреч иранские агенты обсуждали возможность убийства высокопоставленных израильских деятелей в Израиле, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и главу ШАБАКа Ронена Бара.

Также обсуждались возможности проведения других террористических актов и шпионажа на территории Израиля. Упоминались также возможность убийства бывшего премьер-министра Нафтали Беннета или мэров некоторых городов с помощью взрывных устройств, формирование отрядов убийц в России и США, которые ликвидировали бы противников иранского режима, создание схронов на территории Израиля и др.

Моти Маман сообщил на следствии, что потребовал аванс в размере одного миллиона долларов, но не получил деньги, а потому никакие из обсуждавшихся сценариев не были осуществлены.

Пресса
