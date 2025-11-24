FOX News: американский фонд помощи Газе GHF прекращает работу

Американская организация GHF (Гуманитарный фонд Газы) завершает миссию в Газе после доставки 187 миллионов бесплатных порций гуманитарной помощи палестинцам. По утверждению GNF, ни одна из переданных порций продуктов не была украдена ХАМАСом. После завершения военных действий в секторе GNF передает свою работу другим гуманитарным организациям, сообщает FOX News.

GNF начала свою деятельность 26 мая, чтобы обеспечивать население сектора гуманитарной помощью в обход террористической организации ХАМАС. Исполнительный директор фонда Джон Эйкри заявил, что с самого начала цель GNF заключалось в удовлетворении срочных потребностей палестинского населения, чтобы доказать, что новый подход может добиться успеха там, где другие потерпели неудачу, а затем передать успешный опыт международному сообществу.

Эйкри отметил, что с созданием Центра гражданско-военной координации (CMCC) и возобновлением деятельности международных гуманитарных структур в секторе Газы GNF считает, что пора свернуть свою миссию.

Он сообщил, что в течение последних недель руководство фонда вело переговоры с CMCC и представителями международных организаций, и ожидается, что они примут и расширят разработанную GNF модель.