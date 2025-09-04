FOX News разоблачила фейк об убийстве израильскими солдатами палестинского мальчика

Представители организации GHF (Gaza Humanitarian Foundation) при помощи информационного агентства FOX News опубликовали результаты расследования обошедшей весь мир пропагандистской фальшивки ХАМАСа об "убитом израильскими солдатами на пункте раздачи гуманитарной помощи палестинском мальчике". Мальчик, которого пропагандисты объявили убитым, возложив ответственность за его смерть на ЦАХАЛ, жив и здоров, и в ближайшее время он вместе с матерью будет эвакуирован из сектора Газы в безопасное место.

История "жестокого убийства" стала вирусной после того, как один из подрядчиков GHF через компанию UG Solutions Энтони Агилар, ветеран армии США с 25-летним стажем, заявил, что видел, как израильские солдаты застрелили 28 мая палестинского мальчика, которого он назвал Амир, возле пункта распределения гуманитарной помощи. Свой рассказ Агилар подкреплял изображениями, снятыми нагрудной камерой: на этих записях мальчик подходит к нему и другому подрядчику GHF, держа в руках пакеты с продуктами.

"Амир" поблагодарил его за продукты, поцеловав ему руку, а затем побежал к группе других палестинцев, которых якобы вскоре заставили покинуть пункт раздачи гуманитарной помощи, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По словам Энтони Агилара, затем он услышал выстрелы, побежал на их звук и увидел, как мальчик и другие палестинцы были расстреляны израильскими военнослужащими. "Амир получил пулю в корпус и еще одну пулю в ногу, он был мертв", – рассказывал Агилар в интервью Dialogue Works.

По мере его бесед с прессой, впрочем, информация несколько менялась: вначале он утверждал, что инцидент произошел возле пункта раздачи помощи Secure Distribution Site-1 (SDS), затем – что это было возле SDS-2, а затем говорил, что это произошло возле SDS-3.

Организация GHF, расторгшая контракт с Энтони Агиларом в июне, провела собственное расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло. Опросив множество палестинцев, им удалось выйти на мать мальчика и на него самого – "Амира", как оказалось, зовут Абдельрахим Мухаммад Хамдан, дома его называют "Абуд", ему восемь лет, и он жив. Личности мальчика, его матери и других лиц, оказавшихся на видео "с убийством", снятом Агиларом, были подтверждены при помощи программ распознавания лиц и биометрических данных.

Представитель GHF Джонни Мур сообщил в комментарии FOX News, что благодаря настойчивости и мужеству работников компании мальчика удалось обнаружить и вывезти в безопасное место, а пропагандистскую фальшивку о его мнимой смерти – разоблачить. Он отметил, что по мере привлечения международного внимания к рассказу Агилара усиливалась обеспокоенность, что ХАМАС "позаботится" о том, чтобы мальчик никогда не был найден.

"Эта история завершилась счастливо, но она вполне могла закончиться трагедией, – отметил Мур. – Слишком многие люди, включая представителей прессы и активистов, поспешили распространить непроверенные утверждения, не задав элементарных вопросов. Когда на кону жизнь ребенка, факты должны значить больше, чем заголовки".

Мать мальчика тайно привела его на пункт раздачи помощи SDS-3 вместе с еще четырьмя родственниками, и они были вывезены из сектора Газы. Опубликовать эту историю в GHF решили только после того, как мальчик и его семья оказались в безопасности.