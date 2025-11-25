ABC News: Украина согласилась на мирный план Трампа

Телеканал ABC News цитирует официальный американский источник, по словам которого, украинская делегация согласилась на предложенный президентом США план по урегулированию в Украине. "Остались лишь некоторые детали", – сказал он.

Что именно включает в себя соглашение, на данном этапе неясно. Ранее СМИ сообщили, что план урегулирования по Украине, разработанный в тесном контакте с Россией, претерпел в результате консультаций с европейскими странами и Украиной значительные изменения. Он сократился с 28 до 19 пунктов.

Согласно ABC, исчезли упоминания о сокращении Вооруженных сил Украины до 600000 человек и об амнистии за деяния, совершенные в ходе войны. Сайт Politico пишет, что нет требования о передаче России всей территории Луганской и Донецкой областей, обходятся и другие территориальные вопросы.

Bloomberg сообщает, что план более не упоминает о выделении 100 миллиардов замороженных российских активов на реконструкцию Украины и о том, что США получит половину полученной в результате этого прибыли. По информации издания, Россия выступает против новой редакции плана.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль рассказал, что, по требованию европейских государств, из плана Трампа были исключен пункт, запрещающий Украине вступать в NATO. "Это решающий успех, которого мы добились", – сообщил он.

25 ноября в Абу Даби прибыл министр армии США Дэн Дрисколл, который недавно побывал в Киеве и встретился с руководством Украины. Он обсудит план Трампа с российскими представителями.