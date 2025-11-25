x
Пресса

СМИ: из плана Трампа убраны многие неприемлемые для Украины пункты

время публикации: 25 ноября 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 13:37
Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования по Украине, разработанный в тесном контакте с Россией, претерпел в результате консультаций с европейскими странами и Украиной значительные изменения. Он сократился с 28 до 19 пунктов.

Согласно ABC, исчезли упоминания о сокращении Вооруженных сил Украины до 600000 человек и об амнистии за деяния, совершенные в ходе войны. Сайт Politico пишет, что нет требования о передаче России всей территории Луганской и Донецкой областей, обходятся и другие территориальные вопросы.

Bloomberg сообщает, что план более не упоминает о выделении 100 миллиардов замороженных российских активов на реконструкцию Украины и о том, что США получит половину полученной в результате этого прибыли. По информации издания, Россия выступает против новой редакции плана.

Напомним, что Франция, Германия и Великобритания, так называемая "Европейская тройка", настаивают на исключения из плана пункта, запрещающего Украине вступать в NATO. В европейских столицах расценили это как еще одну попытку ограничить украинский суверенитет.

25 ноября в Абу Даби прибыл министр армии США Дэн Дрисколл, который недавно побывал в Киеве и встретился с руководством Украины. Он обсудит план Трампа с российскими представителями.

