Euronews рассказали об антисемитском скандале в университете Лиона

Euronews рассказывают о скандале, разгоревшемся во Втором лионском университете после призывов одного из профессоров бойкотировать общественных деятелей, выступивших в поддержку Израиля.

19 сентября Figaro Vox опубликовало открытое письмо против признания Францией палестинского государства без предварительных условий. Его авторы, среди которых было немало евреев, призывали к освобождению всех заложников и ликвидации террористической группировки ХАМАС. Письмо подписали 20 человек.

На следующий день профессор истории Второго лионского университета Жюльен Тери опубликовал в интернете список "соучастников израильского геноцида", призвав к их бойкоту. В список попали подписавшие письмо телеведущий Артур Эссебаг, президент Представительского совета еврейских учреждений Франции (CRIF) Йонатан Арфи, автор комиксов Жоан Сфар и философ Бернар-Анри Леви, актриса Шарлотта Генсбург.

21 ноября, два месяца спустя, публикацию осудила Международная лига против расизма и антисемитизма (LICRA), сравнив список с теми, что публиковались во время нацистской оккупации. "Призывы к бойкоту отдельных лиц являются подстрекательством к дискриминации и насилию", – сообщила она, добавив, что готова помочь оклеветанным деятелям в судебном разбирательстве.

После этого с осуждением своего сотрудника выступила администрация университета. "Признавая абсолютное право этого коллеги выражать свое мнение индивидуально и конфиденциально, учитывая, что он не занимает официальной представительской должности в нашем учреждении, мы, тем не менее, глубоко шокированы таким подходом и полностью отмежевываемся от него", – сообщила она.

"Мелкие бюрократы из "хасбары" толпами охотятся за этим самым ошибочно названным LICRA! Конечно же, путая "евреев" и "сионистов", поддерживающих геноцид в Палестине. типичная антисемитская путаница", – ответил на это Тери. По его словам, ему мстят за публикацию статьи "Левый антисемитизм: великая фальшивая новость".

Также отмечается, что это не первый скандал, связанный с университетом. В конце марта лекция профессора была прервана пропалестинскими демонстрантами. Профессор осудил то, что он назвал "исламистским проникновением" в учебное заведение. В мае вице-президент университета подал в отставку после того, как высказал свое мнение относительно войны между Израилем и "Хезболлой".