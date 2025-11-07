Пропалестинские активисты в Париже попытались сорвать концерт Израильского филармонического оркестра
время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 08:54
В четверг вечером, 6 ноября, в Парижской филармонии концерт Израильского филармонического оркестра под управлением Лахава Шани неоднократно прерывался из-за акций протестующих.
Пропалестинские активисты, прошедшие в Большой зал Пьера Булеза, кричали и зажигали дымовые шашки и фальшфейеры.
После вмешательства службы безопасности произошли столкновения.
Никто из музыкантов не пострадал. Программу возобновляли несколько раз после перерывов и довели до конца, передает RTL.
В программе были Бетховен, фортепианный концерт №5 ("Императорский") с солистом Андрашем Шиффом, а после антракта – Пятая симфония Чайковского.
В преддверии вечера пропалестинские организации и активисты BDS требовали отмены концерта.