07 ноября 2025
07 ноября 2025
07 ноября 2025
последняя новость: 09:46
07 ноября 2025
Культура

Пропалестинские активисты в Париже попытались сорвать концерт Израильского филармонического оркестра

Акции протеста
Франция
Музыканты
время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 08:54
В четверг вечером, 6 ноября, в Парижской филармонии концерт Израильского филармонического оркестра под управлением Лахава Шани неоднократно прерывался из-за акций протестующих.

Пропалестинские активисты, прошедшие в Большой зал Пьера Булеза, кричали и зажигали дымовые шашки и фальшфейеры.

После вмешательства службы безопасности произошли столкновения.

Никто из музыкантов не пострадал. Программу возобновляли несколько раз после перерывов и довели до конца, передает RTL.

В программе были Бетховен, фортепианный концерт №5 ("Императорский") с солистом Андрашем Шиффом, а после антракта – Пятая симфония Чайковского.

В преддверии вечера пропалестинские организации и активисты BDS требовали отмены концерта.

