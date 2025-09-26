x
26 сентября 2025
Пресса

Axios: Трамп не даст Израилю аннексировать "Западный берег", Нетаниягу призывают к сделке

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
СМИ
время публикации: 26 сентября 2025 г., 06:16 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 06:26
Axios: Трамп не даст Израилю аннексировать "Западный берег", Нетаниягу призывают к сделке
AP Photo/Mark Schiefelbein

Администрация президента США Дональда Трампа на встрече в Нью-Йорке дала понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, что продолжение войны в Газе усилит международную изоляцию Израиля, а согласие на американский план прекращения боевых действий, напротив, поможет ее снизить, пишет Axios.

Речь идет о переговорах спецпосланника Стива Виткоффа и зятя президента Джареда Кушнера с Биньямином Нетаниягу и министром по стратегическому планированию Роном Дермером, отмечается в публикации Барака Равида.

По сведениям издания, Белый дом настойчиво призывает главу израильского правительства принять план Трампа.

Личная встреча Нетаниягу с американским лидером для обсуждения деталей ожидается в понедельник, 29 сентября, в Вашингтоне.

25 сентября Трамп публично заявил, что "не позволит Израилю аннексировать Западный берег", добавив, что обсуждал этот вопрос напрямую с Нетаниягу. По оценке Axios, такие заявления "вероятно, убьют планы аннексии".

Ранее на этой неделе Трамп провел консультации с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана, добиваясь поддержки своего плана. Мусульманские страны поставили условием отказ Израиля от аннексии Западного берега и сектора Газы. Трамп, по данным источников, заверил, что заблокирует подобный шаг.

Пресса
