Нафтали Беннет и Яир Лапид создадут блок, который возглавит Беннет

время публикации: 26 апреля 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 16:12
Yonatan Sindel/Flash90

Политический обозреватель Амит Сегаль сообщил о планируемом объединении лидера оппозиции Яира Лапида ("Еш Атид") и бывшего премьера Нафтали Беннета ("Беннет-2026") перед следующими всеобщими выборами. Они создадут единый блок, во главе которого будет Нафтали Беннет.

Сегаль называет этот шаг логичным для обоих политиков: "Беннет гарантирует себе лидерство в новом блоке, Лапид гарантирует свое выживание".

Слияние еще формирующегося списка Беннета с "Еш Атид" поставит в затруднительное положение Гади Айзенкота, которому предстоит выбирать, присоединяться к этому блоку в качестве "третьей головы" или баллотироваться самостоятельно.

Ожидается, что Яир Лапид и Нафтали Беннет объявят о готовящемся объединении в воскресенье вечером.

