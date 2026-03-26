Трамп заявил, что не стремится к сделке с Ираном, и рассказал о полученном "подарке"

Президент США Дональд Трамп заявил на заседании кабинета министров, что не испытывает никакого желания заключать соглашение с Ираном. "Я читал сегодня, что я отчаянно хочу сделки. Это не так. Я далек от отчаяния. Мне все равно", – сказал он, добавив, что у США есть "другие цели, которые мы хотим поразить" прежде, чем завершить операцию.

Вместе с тем Трамп раскрыл подробности того, что ранее назвал "подарком" от Ирана в рамках переговоров. По его словам, речь идет о десяти танкерах с нефтью, которым было разрешено пройти через Ормузский пролив под пакистанским флагом – насчет восьми из них была договоренность, а еще два были пропущены "в знак извинений". Трамп расценил этот жест как подтверждение серьезности намерений иранской стороны. "Мы имеем дело с нужными людьми", – цитирует президента США телеканал CNN.