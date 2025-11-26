Расшифровки Bloomberg: эмиссар Трампа и советники Путина обсуждали "мирный план" по Украине

Агентство Bloomberg опубликовало две расшифровки телефонных разговоров, связанных с разработкой американско-российского "мирного плана" по Украине. Речь идет о беседах спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа с помощником Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым, а также последующего разговора Ушакова с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По всей видимости, прослушивался телефон Ушакова.

Полный текст расшифровок размещен на сайте Bloomberg. Отдельно выложены расшифровки разговора Виткоффа с Ушаковым и разговора Ушакова с Дмитриевым.

По данным Bloomberg, 14 октября 2025 года, вскоре после того как Трамп добился прекращения огня в секторе Газы, Виткофф позвонил Ушакову. Он советовал, как Путину выстроить предстоящий разговор с американским президентом. Из расшифровки следует, что Виткофф рекомендует Путину сначала поздравить Трампа с "успехом в Газе", подчеркнуть, что Москва якобы поддержала это соглашение, и представить Трампа "человеком мира". После такой "правильной" преамбулы, по мнению Виткоффа, можно будет перейти к обсуждению украинского урегулирования. Особый акцент делается на тайминге: звонок Путина Трампу должен был состояться до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Виткофф говорит, что собирается присутствовать на встрече Трампа с Зеленским и хотел бы, чтобы позиция России была озвучена американскому президенту заранее.

Вторая расшифровка касается разговора Юрия Ушакова с Кириллом Дмитриевым, состоявшегося 29 октября 2025 года. Bloomberg отмечает, что к этому моменту Дмитриев недавно вернулся из Флориды, где встречался с Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Трампа, обсуждая структуру будущего "плана из 28 пунктов" по Украине. В беседе, по данным агентства, Ушаков и Дмитриев обсуждают, насколько жесткими должны быть российские требования. Дмитриев предлагает передать американцам "неформальную" версию плана – максимально выгодную для Москвы, при этом ожидая, что Белый дом не примет ее дословно, но итоговый документ "будет как можно ближе" к российским условиям.

Таким образом, становится очевидным, что Москва рассматривает "мирную инициативу" как способ добиться фактической капитуляции Киева при сохранении за США имиджа инициатора мирного процесса.

В Белом доме и Госдепартаменте США в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что Виткофф действует как официальный спецпосланник президента и обязан разговаривать "со всеми сторонами конфликта". Вашингтон утверждает, что план разрабатывается Соединенными Штатами с учетом мнения союзников и Украины, а не "под диктовку Кремля".

Тем не менее, ряд американских законодателей, в том числе республиканец Дон Бэкон, уже выступили с критикой действий Белого дома. По мнению критиков, эмиссар Трампа фактически подсказывает российскому руководству, как надавить на самого президента США и добиться для Москвы максимально выгодного соглашения.

Кремль, комментируя материалы Bloomberg, назвал их "искажением" и "частью информационной кампании", однако прямого опровержения подлинности записей не прозвучало. Российские официальные лица ограничились заявлениями о том, что Москва "открыта для любых мирных инициатив", при этом настаивая на признании "новых территориальных реалий".

В Киеве публикации расшифровок вызвала резко негативную реакцию. Украинские чиновники и комментаторы видят в них подтверждение того, что Россия пытается использовать американского посредника, чтобы закрепить военные захваты дипломатическим путем. В офисе президента Украины ранее уже критиковали 28-пунктный план как неприемлемый, поскольку он требует значительных территориальных уступок и ограничивает суверенное право страны на выбор союзов.

Bloomberg отмечает, что "план из 28 пунктов" фактически закрепляет российские требования: признание российской аннексии Крыма и оккупированных территорий на востоке Украины; отказ Украины от вступления в NATO и ограничение украинских вооруженных сил; поэтапное смягчение и отмену западных санкций против России; роль США как гаранта соглашения и "главного миротворца", при минимальном участии Украины в формировании параметров плана.