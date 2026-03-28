CBS: авианосец George Bush могут задействовать в войне против Ирана

Американский авианосец George H.W. Bush, флагман ударной авианосной группы Bush Carrier Strike Group, будет направлен в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), которое руководит американскими операциями на Ближнем Востоке, включая действия против Ирана.

Об этом 27 марта сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на несколько источников.

По данным CBS, ударная группа George H.W. Bush ранее в этом месяце завершила подготовку, подтверждающую готовность к участию в крупных боевых операциях. Американские чиновники, говорившие с телеканалом на условиях анонимности, заявили, что авианосец может быть подключен к продолжающимся операциям против Ирана, хотя переговоры между Вашингтоном и Тегераном пока остаются на ранней стадии.

CBS также сообщает, что эсминец Ross, входящий в состав Bush Carrier Strike Group, вышел из Норфолка 25 марта, а эсминцы Donald Cook и Mason на этой неделе покинули Флориду и направились на Ближний Восток.

В регионе уже действуют две американские авианосные группы – Gerald R. Ford и Abraham Lincoln. Ford после пожара на борту на этой неделе прибыл на базу на Крите для ремонта.