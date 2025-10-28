BBC: в 2006 году принц Эндрю принял в своей резиденции Эпштейна, Максвелл и Вайнштейна

Принц Эндрю, брат короля Великобритании Карла Третьего, принимал у себя в резиденции Джеффри Эпштейна, его сообщницу Гислейн Максвелл и голливудского продюсера Харви Вайнштейна, также осужденного за сексуальные преступления. Об этом рассказывает BBC.

Они приехали на состоявшееся в 2006 году 18-летие дочери Эндрю – принцессы Беатрис. Встреча прошла в особняке Royal Lodge, расположенном рядом с Виндзорским замком. В то же время они не принимали участия в официальном приеме, который прошел в Виндзорском замке.

Через восемь дней после этого Эпштейн был арестован и впоследствии признан виновным в педофилии. Отбыв 13-месячный срок он был освобожден, но вскоре арестован в связи с новыми подозрениями. В 2019 году он был найден мертвым в тюрьме. Смерть была признана самоубийством.

18 октября принц Эндрю сообщил, что отказывается от всех титулов, дарованных им матерью, в связи с делом Джеффри Эпштейна – включая титул герцога Йоркского. Это заявление было сделано после беседы с королем Карлом Третьим. Он подчеркнул, что продолжает решительно отвергать все обвинения в свой адрес.

Решение фактически было принято монархом на фоне публикации посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре, в которых она обвинила Эндрю в сексуальном насилии. Женщина, покончившая с собой полгода назад, рассказала, что в бытность ее несовершеннолетней принц трижды вступал с ней в половую связь, считая, что имеет на это право по рождению.