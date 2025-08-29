Politico Europe: Великобритания не пустит представителей минобороны Израиля на оружейную выставку

Правительство Великобритании запретило израильским официальным лицам посещать крупную оборонную конференцию в Лондоне – Defence and Security Equipment International (DSEI), которая будет проходить 9-12 сентября, пишет Politico Europe.

DSEI обычно проходит в Лондоне один раз в два года. В прошлые годы представители министерства обороны Израиля посещали эту выставку. На этот раз, как пишет Politico Europe, израильских чиновников на выставку не пригласили, выразив тем самым несогласие с решение правительства Израиля начать новую фазу военной операции в Газе.

В то же время, израильские оружейные компании смогут принять участие в DSEI в обычном режиме. Ожидается, что их присутствие вызовет масштабные протесты.

Обычно в DSEI участвуют делегации разных стран и частных компаний, при этом каждая страна имеет свой собственный павильон. Пока неясно, будет ли у Израиля отдельный павильон.

Конференция DSEI организована компанией Clarion Defence and Security Limited, но пользуется значительной поддержкой правительства и вооруженных сил Великобритании.

Британские официальные лица заявили, что израильское правительство было проинформировано, и что запрет может быть снят, "если оно продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях", сказано в публикации Politico Europe.

DSEI отказалась от комментариев. Посольство Израиля в Лондоне пока не ответило на запрос о комментарии.