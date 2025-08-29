x
29 августа 2025
|
последняя новость: 06:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 06:16
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Politico Europe: Великобритания не пустит представителей минобороны Израиля на оружейную выставку

Газа
Великобритания
Война "Железные мечи"
Вооружения
Израиль
время публикации: 29 августа 2025 г., 05:51 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 06:06
Politico Europe: Великобритания не пустит представителей минобороны Израиля на оружейную выставку
AP Photo/ Elizabeth Dalziel

Правительство Великобритании запретило израильским официальным лицам посещать крупную оборонную конференцию в Лондоне – Defence and Security Equipment International (DSEI), которая будет проходить 9-12 сентября, пишет Politico Europe.

DSEI обычно проходит в Лондоне один раз в два года. В прошлые годы представители министерства обороны Израиля посещали эту выставку. На этот раз, как пишет Politico Europe, израильских чиновников на выставку не пригласили, выразив тем самым несогласие с решение правительства Израиля начать новую фазу военной операции в Газе.

В то же время, израильские оружейные компании смогут принять участие в DSEI в обычном режиме. Ожидается, что их присутствие вызовет масштабные протесты.

Обычно в DSEI участвуют делегации разных стран и частных компаний, при этом каждая страна имеет свой собственный павильон. Пока неясно, будет ли у Израиля отдельный павильон.

Конференция DSEI организована компанией Clarion Defence and Security Limited, но пользуется значительной поддержкой правительства и вооруженных сил Великобритании.

Британские официальные лица заявили, что израильское правительство было проинформировано, и что запрет может быть снят, "если оно продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях", сказано в публикации Politico Europe.

DSEI отказалась от комментариев. Посольство Израиля в Лондоне пока не ответило на запрос о комментарии.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 11 августа 2025

"Свободу заложникам": марш в поддержку Израиля в Лондоне. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 10 августа 2025

Протест в Лондоне в поддержку Palestine Action: сотни арестованных. Фоторепортаж