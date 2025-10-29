x
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
последняя новость: 15:15
29 октября 2025
Пресса

AP: США пытались похитить президента Венесуэлы, завербовав его пилота

время публикации: 29 октября 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 15:13
AP: США пытались похитить президента Венесуэлы, завербовав его пилота
AP Photo

Как сообщает агентство AP, в 2024 году, в президентство Джо Байдена, американские спецслужбы попытались реализовать план похищения президента Венесуэла Николаса Мадуро. Его дерзость можно сравнить с голливудскими шпионскими блокбастерами.

50-летний сотрудник министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес, который работал в Доминиканской республике под дипломатическим прикрытием, предпринял попытку вербовки личного пилота президента – генерала Битнера Вильегаса.

Допес получил от информатора сообщение о том, что два самолета, связанные с президентом Венесуэлы, прибыли на ремонт в Доминиканскую республику. Сопровождавших их пилотов, среди которых был и Вильегас, вызвали на беседу.

Во время разговора американский агент предложил Вильегасу доставить Мадуро туда, где его можно будет задержать. В качестве вариантов назывались Доминиканская республика, Пуэрто-Рико и американская база "Гуантанамо" на Кубе. Генералу сказали, что он станет очень богатым человеком.

Пилот президента отказался брать на себя обязательства, однако оставил свой номер телефона, что было воспринято как согласие на продолжение контакта. Больше года Лопес с ним переписывался, однако ничего не добился. В 2025 году американский разведчик вышел на пенсию, но продолжил общение, пока летчик не перестал отвечать.

После провала плана была начата кампания по дискредитации Вильегаса. В сентябре он исчез на несколько дней, возможно – для допроса, а затем выступил по телевидению с рассказом о том, как венесуэльские летчики верны родине.

