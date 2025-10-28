Jerusalem Post: ХАМАС знает местонахождение тел Адара Голдина и Асафа Хамами

Информированный источник сообщил изданию The Jerusalem Post, что террористической организации ХАМАС точно известно местонахождение останков Адара Голдина и Асафа Хамами, однако террористы намеренно затягивают их возвращение, несмотря на обязательства по сделке.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою с террористами 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала". Военнослужащие занимались уничтожением террористического туннеля в Рафиахе: двое боевиков ХАМАСа вышли из туннеля и похитили его. Первоначально предполагалось, что он жив, однако через несколько дней ЦАХАЛ объявил о его гибели еще до того, как террористы похитили тело.

Военный раввинат признал Адара Голдина погибшим, и несмотря на то, что тело продолжает удерживаться террористами в Газе, в Израиле были проведены похороны фрагментов останков.

Полковник Асаф Хамами, командир южной бригады дивизии "Газа", был убит в бою с террористами 7 октября 2023 года в кибуце Нирим. Он понял масштаб нападения, успел сообщить по рации, что ЦАХАЛ в состоянии войны, затем получил смертельное ранение, и его тело было вывезено в Газу.