09 сентября 2025
09 сентября 2025
Израиль

Юридическая советница правительства требует лишить Итамара Бен-Гвира полномочий

время публикации: 09 сентября 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 16:23
Yonatan Sindel/Flash90, Alex Kolomoisky/Pool

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара обратилась в БАГАЦ с ответом на петиции, требующие смещения Итамара Бен-Гвира с должности министра: Баарав-Миара поддерживает эти требования.

В своем письме она указывает, что "поведение министра в ходе его каденции нанесло ущерб и продолжает наносить ущерб независимости оперативной работы полиции в отношении протестов и расследований", а также "размывает понятие верховенства закона".

Баарав-Миара подчеркивает, что негативное влияние поведения Итамара Бен-Гвира имеет долгосрочный характер, поскольку в его полномочия как министра национальной безопасности входит назначение командиров старших рангов, и продвижение в полиции в большой мере зависит от воли министра.

