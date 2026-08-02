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Культура

Хавьер Бардем поддержал версию о причастности Израиля к миграционному кризису в Испании

Испания
Актеры
время публикации: 02 августа 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 11:43
Хавьер Бардем поддержал версию о причастности Израиля к миграционному кризису в Испании
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Хавьер Бардем поддержал версию о причастности Израиля к миграционному кризису в Испании
AP Photo/Jae C. Hong

Испанский актер Хавьер Бардем перепубликовал в Instagram сообщения, авторы которых связали массовый переход мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута с Израилем, США и западными правыми.

Фактчек AP: доказательств причастности Израиля к миграционному кризису в Сеуте нет

В одном из распространенных Бардемом постов утверждалось, что неизвестно, кто именно "организовал" кризис, однако от ослабления и дестабилизации Испании якобы выигрывают Израиль и европейские правые. Автор объяснял это тем, что Мадрид активно критикует действия Израиля и США на Ближнем Востоке.

Другой перепубликованный текст представлял события как следствие союза президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и Марокко. В нем утверждалось, что Рабат использует миграцию для политического давления на Испанию.

За сутки в испанскую Сеуту вплавь прибыли 60 тысяч марокканцев. Фоторепортаж

Авторы публикаций ссылались на сообщение Яира Нетаниягу, написанное еще в 2019 году. Тогда сын израильского премьера саркастически предложил сторонникам "освобождения оккупированных арабских земель" начать с Сеуты и Мелильи, указывая на двойные стандарты Испании в территориальных спорах.

В конце июля около 60 тысяч человек перешли границу Сеуты из Марокко. Испанские власти и правозащитники связывают массовый переход с деятельностью контрабандистов, сообщениями об открытой границе и неверным толкованием решения Верховного суда Испании. Associated Press отмечает, что доказательств причастности Израиля или США к кризису нет.

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