WSJ: Трамп рассматривает возможность военной операции по вывозу иранского урана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 кг обогащенного урана. Об этом в The Wall Street Journal пишут Александр Уорд, Сара Селигман, Энни Лински и Майкл Р. Гордон.

По оценке издания, речь идет о сложной и рискованной миссии, которая, вероятно, потребует присутствия американских военных на территории Ирана в течение нескольких дней или дольше.

Как отмечает WSJ, Трамп пока не принял окончательного решения, однако в целом не исключает такой вариант, поскольку считает, что это помогло бы достичь его ключевой цели – не допустить создания Ираном ядерного оружия. По словам американских чиновников, президент одновременно оценивает и риск для американских военнослужащих, если операция будет одобрена.

Газета пишет, что параллельно Вашингтон продолжает добиваться передачи этого урана в рамках переговоров, но при этом сохраняет и силовой сценарий.

Ранее Reuters уже сообщало, что в администрации Трампа обсуждалась возможность задействовать американские силы для установления контроля над запасами высокообогащенного урана в Иране, тогда речь шла лишь о предварительном обсуждении такого шага.

Если операция будет санкционирована, это станет одной из самых опасных и сложных фаз нынешней войны.