Пресса

WSJ: Трамп рассматривает возможность военной операции по вывозу иранского урана

Дональд Трамп
СМИ
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 30 марта 2026 г., 03:41 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 03:46
WSJ: Трамп рассматривает возможность военной операции по вывозу иранского урана
Atomic Energy Organization of Iran via AP

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 кг обогащенного урана. Об этом в The Wall Street Journal пишут Александр Уорд, Сара Селигман, Энни Лински и Майкл Р. Гордон.

По оценке издания, речь идет о сложной и рискованной миссии, которая, вероятно, потребует присутствия американских военных на территории Ирана в течение нескольких дней или дольше.

Как отмечает WSJ, Трамп пока не принял окончательного решения, однако в целом не исключает такой вариант, поскольку считает, что это помогло бы достичь его ключевой цели – не допустить создания Ираном ядерного оружия. По словам американских чиновников, президент одновременно оценивает и риск для американских военнослужащих, если операция будет одобрена.

Газета пишет, что параллельно Вашингтон продолжает добиваться передачи этого урана в рамках переговоров, но при этом сохраняет и силовой сценарий.

Ранее Reuters уже сообщало, что в администрации Трампа обсуждалась возможность задействовать американские силы для установления контроля над запасами высокообогащенного урана в Иране, тогда речь шла лишь о предварительном обсуждении такого шага.

Если операция будет санкционирована, это станет одной из самых опасных и сложных фаз нынешней войны.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 марта 2026

WP об ущербе ракетным силам Ирана: разрушены четыре ключевых комплекса и десятки пусковых баз
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 марта 2026

Reuters: Трамп обдумывает отправку тысяч американских военных на Ближний Восток
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 марта 2026

WSJ: возможна спецоперация для установления контроля над иранскими объектами с обогащенным ураном
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 марта 2026

Axios: США и Израиль обсуждали вариант спецоперации для захвата высокообогащенного урана в Иране