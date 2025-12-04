The Marker: Иран воздействовал на настроения израильтян, создав страницу "поддержки Наамы Лазими"

Разведструктуры Ирана вкладывают немало ресурсов и усилий для вербовки израильских граждан для выполнения различных "поручений", а также для воздействия на израильское общество "якобы изнутри". Экономическое издание The Marker рассказало о масштабной операции Ирана по созданию "израильских" оппозиционных ботов, стимулирующих антиправительственную повестку в социальных сетях.

Пример работы сети иранского влияния – фейковая страница "в поддержку депутата Кнессета Наамы Лазими", которая была создана фейковым пользователем по имени "Мирьям Козак". В эту группу оказались привлечены тысячи человек, причем большей частью это были настоящие израильские пользователи, которые поддерживают реальную Лазими и ее убеждения и не представляли, что от ее имени их использует иранская разведка.

Организация Fake Reporter, специализирующаяся на интернет-безопасности, еще в 2024 году обращалась в Meta с жалобой на эти фейки, обращалась и сама Наама Лазими, но аккаунт был удален только после запроса The Marker.

Страница публиковала материалы с критикой израильского правительства, иллюстрированные созданными при помощи ИИ изображениями, причем тексты зачастую были написаны с ошибками, ведь иврит для создателей ресурса – не родной язык.

Организация Fake Reporter отметила, что масштаб активности ботов существенно превышает наблюдаемый в последние годы: по всей видимости, Иран наращивает усилия перед началом предвыборной кампании в Израиле. Для формирования нужной для иранской разведки повестки используют реальных политических фигур, причем даже сама депутат Лазими далеко не сразу смогла добиться удаления страницы, эксплуатировавшей ее имя.

Не исключено, что мы увидим и другие фейковые аккаунты партий и политиков, управляемые иностранными структурами, сети иностранного влияния и скоординированные бот-сети, стремящиеся повлиять на израильскую политику и результаты выборов.