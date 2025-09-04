"Аль-Анба": если "Хизбалла" атакует ЦАХАЛ, будут нанесены удары по 120 целям в Ливане

Кувейтская газета "Аль-Анба" со ссылкой на собственные источники пишет, что официальный Бейрут через международных посредников получил предупреждение: в случае нападения "Хизбаллы" на израильские войска – как на ливанской стороне, так и "на другой стороне границы" – ЦАХАЛ "одномоментно" нанесет удары по 120 целям по всей территории Ливана.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Бейруте идут интенсивные консультации накануне правительственного заседания о планах армии сосредоточить оружие только в руках государства.

Данная публикация газеты "Аль-Анба" уже цитируется многими ливанскими источниками.

Официальных комментариев из Иерусалима или Бейрута, подтверждающих сам факт предупреждения, пока не было.