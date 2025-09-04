The Guardian: только четверть задержанных Израилем жителей Газы были боевиками. Комментарий ЦАХАЛа
Британское издание The Guardian пишет, что по данным закрытой базы военной разведки Израиля (АМАН), по состоянию на май 2025 года, из более 47000 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" примерно 1450 имели статус "арестован". Эта база постоянно обновляется, в том числе на основании документов, обнаруживаемых израильскими военными в Газе.
В публикации есть ссылки на проекты +972 Magazine и Local Call.
The Guardian пишет, что в настоящее время в Израиле в качестве "незаконных комбатантов" удерживаются около 6000 жителей Газы. Сопоставляя это с данными закрытой базы АМАНа, делается вывод, что только около четверти заключенных были боевиками. "Остальные – гражданские, многие из них удерживаются без предъявления обвинений и суда", – утверждается в статье.
Отмечается, что отдельно содержатся до 300 подозреваемых в участии в нападении на Израиль 7 октября 2023 года – однако судов по ним до сих пор не было.
ЦАХАЛ не оспаривает существование базы АМАНа и данные на май 2025 года, пишет The Guardian. При этом ЦАХАЛ не признает выводов, сделанных редакцией этого британского издания. Военными подчеркивается, что ведется война с противником, который "маскируется под гражданских". ЦАХАЛ заявляет, что "большинство задержанных были вовлечены в террористическую деятельность". По данным ЦАХАЛа, по состоянию на май 2025 года, 2750 задержанных жителей Газы определены как боевики, еще 1050 были освобождены по "сделкам о прекращении огня". Кроме того, более 2000 задержанных ранее жителей Газы после проверок были возвращены в сектор вне рамок каких-либо сделок.