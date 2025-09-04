x
The Guardian: только четверть задержанных Израилем жителей Газы были боевиками. Комментарий ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
Газа
СМИ
Террористы
время публикации: 04 сентября 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 10:15
The Guardian: только четверть задержанных Израилем жителей Газы были боевиками. Комментарий ЦАХАЛа
Chaim Goldberg/Flash90

Британское издание The Guardian пишет, что по данным закрытой базы военной разведки Израиля (АМАН), по состоянию на май 2025 года, из более 47000 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" примерно 1450 имели статус "арестован". Эта база постоянно обновляется, в том числе на основании документов, обнаруживаемых израильскими военными в Газе.

В публикации есть ссылки на проекты +972 Magazine и Local Call.

The Guardian пишет, что в настоящее время в Израиле в качестве "незаконных комбатантов" удерживаются около 6000 жителей Газы. Сопоставляя это с данными закрытой базы АМАНа, делается вывод, что только около четверти заключенных были боевиками. "Остальные – гражданские, многие из них удерживаются без предъявления обвинений и суда", – утверждается в статье.

Отмечается, что отдельно содержатся до 300 подозреваемых в участии в нападении на Израиль 7 октября 2023 года – однако судов по ним до сих пор не было.

ЦАХАЛ не оспаривает существование базы АМАНа и данные на май 2025 года, пишет The Guardian. При этом ЦАХАЛ не признает выводов, сделанных редакцией этого британского издания. Военными подчеркивается, что ведется война с противником, который "маскируется под гражданских". ЦАХАЛ заявляет, что "большинство задержанных были вовлечены в террористическую деятельность". По данным ЦАХАЛа, по состоянию на май 2025 года, 2750 задержанных жителей Газы определены как боевики, еще 1050 были освобождены по "сделкам о прекращении огня". Кроме того, более 2000 задержанных ранее жителей Газы после проверок были возвращены в сектор вне рамок каких-либо сделок.

