Пресса

WP: Трамп отказался поддерживать Мачадо, потому что Нобелевскую премию получила она, а не он

Дональд Трамп
Оппозиция
Венесуэла
время публикации: 05 января 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 11:40
WP: Трамп отказался поддерживать Мачадо, потому что Нобелевскую премию получила она, а не он
Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix, Pool Photo via AP; AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп, говоря о новом политическом устройстве Венесуэлы, воздержался от выражения поддержки лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо, обладательнице Нобелевской премии мира.

Как рассказали газете Washington Post два источника, близкие к Белому дому, причиной этого стало именно получение ей престижной награды, на которую претендовал сам Трамп.

По словам одного из собеседников издания, несмотря на то, что она посвятила премию Трампу, само согласие ее получить награду стало "высшим грехом". "Если бы она сказала, что не может принять награду, потому что она принадлежит Трампу, то сейчас была бы президентом Венесуэлы", – сказал он.

Когда 3 января Трампу был задан вопрос о Мачадо, американский лидер ответил: "Ей будет сложно стать лидером. Она не пользуется поддержкой в стране". Источник в окружении Мачадо сообщил изданию, что это заявление стало для венесуэльской оппозиции неожиданностью.

Добавим: исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила с заявлением в социальных сетях, в котором говорится, что ее страна стремится к миру и сбалансированным отношениям с США, основанным на уважении.

Она призвала американскую администрацию к сотрудничеству в рамках международного права. "Президент Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее", – подчеркнула Родригес.

